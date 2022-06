Parque do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio, recebe ações da Semana do Meio Ambiente 

Em mais ações de comemoração à Semana do Meio Ambiente em Cabo Frio, o Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, no distrito de Tamoios, recebeu, nesta terça-feira (7), crianças do Abrigo Municipal Casa da Criança, do Jardim Caiçara, além de alunos da Escola Municipal Professora Luceléa Rodrigues da Costa, de Tamoios.

Nas atividades, as crianças participaram de diversas oficinas desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, e do Projeto Circulê, da Secretaria de Cultura, que levou livros e muita leitura para as crianças. Os alunos também participaram de ações do Instituto EcoVida, que tem realizado atividades do Programa Cidades+Verdes, do Ministério do Meio Ambiente.

Entre músicas, contação de histórias, pinturas de painéis nas ocas e plantio de mudas nativas, os alunos puderam desfrutar do contato com a natureza, e experimentar o mel produzido por abelhas nativas sem ferrão do meliponário do parque. Eles também conheceram a produção hidropônica de verduras e plantas (suculentas), além de aprender mais sobre a importância da preservação ambiental e os cuidados com as plantas e os animais.

Para a secretária de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio, Rosalice Fernandes, esse é um dos primeiros passos das atividades que começaram no mês de maio, a partir do processo de revitalização do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

“Esses momentos de encontro da cultura dos povos originários Tamoios, com as ações de preservação ambiental, que têm sido realizadas no parque, também são momentos de ressignificação cultural da história de Cabo Frio. Vamos continuar com as atividades neste espaço, que contribui para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas”, declarou Rosalice.