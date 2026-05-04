Parque Público da Prainha, em Arraial do Cabo, terá área cercada para continuidade das obras

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que, a partir desta segunda-feira(04), será iniciado o cercamento do Parque Público Hermes Barcelos, localizado no bairro da Prainha. A medida integra o cronograma de avanço das obras já em execução no espaço.
O cercamento tem como objetivo assegurar a segurança da população e contribuir para a maior agilidade na realização dos serviços. Nesta fase, diferentes frentes de trabalho atuarão simultaneamente, com o apoio de máquinas e equipamentos de grande porte.
A administração municipal destaca que a Escola Municipal João Torres, situada no entorno do parque, seguirá funcionando normalmente durante o período de intervenção. O acesso à unidade escolar continuará sendo realizado pela entrada principal, localizada na Avenida Bruno Martins.
A Prefeitura reforça a importância da compreensão e colaboração dos moradores durante a execução das obras, que visam à melhoria da infraestrutura e à revitalização do espaço público.