A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que o parquinho da Praça Victorino Carriço (Praça do Sindicato) estará fechado nesta sexta-feira (10) e nos sábados (11) e (25), durante a realização do evento “Janeiro Musical”.

A medida é temporária e visa garantir a segurança das crianças e melhorar a organização do espaço enquanto o evento acontece.