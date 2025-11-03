Parte da arquibancada de igreja cai em Araruama

Parte da arquibancada de uma igreja da Assembleia de Deus desabou e deixou ao menos 10 feridos em Araruama, na noite deste sábado (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves. Duas delas foram socorridas, sendo um homem de 51 anos e uma adolescente de 14, e levadas a uma unidade de pronto-atendimento na cidade. Outra foi atendida no local e liberada.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h. O templo fica no bairro Coqueiral na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106)

A Prefeitura de Araruama informou em nota, no domingo (2), que a área da arquibancada que foi comprometida está interditada. “A estrutura passará por perícia técnica para averiguação das causas da queda e avaliação das condições de segurança do local”, diz trecho.

A prefeitura informou ainda que se solidariza com todos os envolvidos e reafirma seu compromisso em prestar todo o apoio necessário.