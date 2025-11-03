Pular para o conteúdo

Parte da arquibancada de igreja cai em Araruama

Jornal de Sábado
IMG_4300

Parte da arquibancada de uma igreja da Assembleia de Deus desabou e deixou ao menos 10 feridos em Araruama, na noite deste sábado (1º). 

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves. Duas delas foram socorridas, sendo um homem de 51 anos e uma adolescente de 14, e levadas a uma unidade de pronto-atendimento na cidade. Outra foi atendida no local e liberada. 

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h. O templo fica no bairro Coqueiral na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) 

A Prefeitura de Araruama informou em nota, no domingo (2), que a área da arquibancada que foi comprometida está interditada. “A estrutura passará por perícia técnica para averiguação das causas da queda e avaliação das condições de segurança do local”, diz trecho. 

A prefeitura informou ainda que se solidariza com todos os envolvidos e reafirma seu compromisso em prestar todo o apoio necessário.

Veja também

IMG_4302

Funcionária da Prefeitura de Cabo Frio é encontrada esquartejada e carbonizada dentro da própria casa

IMG_4301

Homem é preso com arma na Gamboa, em Cabo Frio

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos, nesta sexta-feira, dia 31

IMG_4262

Homem é preso após tentar roubar mulher em avenida de Búzios

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.