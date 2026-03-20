Passageira morre em acidente de moto na RJ-140, em São Pedro da Aldeia

Uma mulher de 31 anos , identificada como Bruna Porfírio da Costa, morreu na manhã desta quinta-feira (19) após um acidente de moto na RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a polícia, ela estava na garupa, quando o condutor, que não tinha habilitação, perdeu o controle do veículo e caiu na pista.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), o acidente aconteceu por volta das 8h49, no km 22 da rodovia, no sentido São Pedro da Aldeia para Iguaba Grande.

O homem sofreu ferimentos leves e foi levado ao Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia. A passageira, em estado grave, também foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate das vítimas e encaminhou ambas ao hospital. A área do acidente foi preservada para perícia.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Pronto-socorro Municipal, informa que o condutor deu entrada na unidade após queda de motocicleta, foi avaliado pelas equipes clínica e de ortopedia, realizou exames de imagem, recebeu medicação e, após atendimento, foi liberado.

Já a paciente Bruna Porfírio da Costa deu entrada na unidade trazida pelo Corpo de Bombeiros em PCR. Foram realizadas todas as manobras de reanimação, porém, sem sucesso, sendo constatado o óbito.

A ocorrência foi registrada na delegacia de São Pedro da Aldeia, que investigará as circunstâncias do acidente. A motocicleta foi retirada do local e ficou sob a responsabilidade de um familiar.