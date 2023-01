Passageiro é preso com tabletes de maconha dentro de ônibus que ia de Niterói para Cabo Frio

Um homem de 41 anos foi preso na noite desta quarta-feira (11) por tráfico de drogas no km 25 da RJ-118, na altura de Sampaio Correia, em Saquarema. O suspeito foi abordado em um ônibus de viagem que fazia a linha Niterói x Cabo Frio.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária, os agentes desconfiaram do passageiro que estava dormindo e ocupando duas poltronas. Em revista pessoal nada foi encontrado mas, embaixo do banco, os policiais encontraram uma sacola com nove tabletes de maconha prensada, que totalizavam 1,2 kg.

O suspeito confessou que estava levando a droga da comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro, para Cabo Frio. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Saquarema, onde os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, praticado em 2006.

O homem permaneceu preso e ficará à disposição da Justiça.