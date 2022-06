Pássaros “parentes” dos tucanos são avistados no Parque do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio 

As ações de revitalização da Prefeitura de Cabo Frio no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado vêm atraindo novos visitantes. Nesta segunda-feira (21) foram avistados, na sede do parque, dois araçari-de-bico-branco, espécie conhecida popularmente no Estado do Rio de Janeiro como tucano-de-cinta.

As aves foram flagradas durante o período em que uma ave da mesma espécie passava por reabilitação no local, após ter sido resgatada pela Secretaria Adjunta de Meio Ambiente em Tamoios. Na última semana, a ave foi recolhida visivelmente debilitada, com parte do bico quebrado e dificuldade de voar.

Os araçaris medem entre 43 e 46 centímetros de comprimento, pesam entre 177 e 325 gramas e são parentes dos tucanos. Apesar de não estarem em extinção, são aves difíceis de serem vistas, uma vez que habitam a mata alta, sobretudo as copas das árvores.

“Tucano-de-cinta” é uma referência à cinta avermelhada típica da espécie, que é uma importante dispersora de sementes e se alimenta de coquinhos e frutos, além de artrópodes e pequenos invertebrados. No entanto, frutos da palmeira-juçara se destacam como prato principal.

Pode ser identificado pela maxila branca, que contrasta com a região de baixo do bico, que é negra e apresenta a cabeça recoberta também pela cor negra. Possui a região da barriga amarelada, transpassada por uma faixa vermelha na região mediana, e coxas verde-oliva, o que o diferencia das outras espécies do seu grupo. A fêmea apresenta o bico um pouco menor que o do macho.