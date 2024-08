Pássaros silvestres são resgatados de cativeiro em Cabo Frio

By

Na última quarta-feira, dia 14, uma denúncia ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, auxiliou a polícia no resgate de sete pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro, no município de Cabo Frio.

Após a denúncia, que mencionava a criação de aves sem as licenças, policiais militares se deslocaram à Rua Marques de Olinda, no bairro São Cristóvão, onde observaram diversas gaiolas penduradas no quintal de uma residência.



Um homem que se identificou como responsável dos animais, informou ter quatro tizis, dois coleiros e um canário, mas quando questionado pelos agentes acerca das autorizações necessárias para a criação das aves, disse que não as possuía.

Com base no artigo 29 da lei 9605/98, os policiais ambientais recolheram os animais e procederam junto com o acusado, à 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Todos os pássaros foram apreendidos e levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, na baixada fluminense, onde serão devolvidos ao habitat natural após tratamento.