Pular para o conteúdo

Pastora Cris assina termo de posse na Câmara de Búzios

Jornal de Sábado
IMG_4885

Nesta quarta-feira (19), a vereadora suplente Pastora Cris (Republicanos) assinou o termo de posse na Câmara Municipal de Búzios.

A parlamentar assume a cadeira da vereadora Jô da Saúde (Republicanos), licenciada do cargo para assumir a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda desde o início do ano.

De janeiro até o presente momento, a cadeira foi ocupada pelo vereador suplente Uriel da Saúde (Republicanos).

A assinatura do documento aconteceu na sala do presidente do Legislativo Municipal Victor Santos (MDB) e contou com a presença do vereador Aurélio Barros (Solidariedade).


Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

16905ffd-4407-4c13-b6b8-6bf1fc840c23

Centro de Cabo Frio fica sem energia elétrica por horas nesta quarta

IMG_4884

Caravana da Ciência está chegando em Arraial do Cabo

IMG_4883

Cabo Frio intensifica ações de segurança e ordenamento para o feriado prolongado da Consciência Negra

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.