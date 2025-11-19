Pastora Cris assina termo de posse na Câmara de Búzios

Nesta quarta-feira (19), a vereadora suplente Pastora Cris (Republicanos) assinou o termo de posse na Câmara Municipal de Búzios.

A parlamentar assume a cadeira da vereadora Jô da Saúde (Republicanos), licenciada do cargo para assumir a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda desde o início do ano.

De janeiro até o presente momento, a cadeira foi ocupada pelo vereador suplente Uriel da Saúde (Republicanos).

A assinatura do documento aconteceu na sala do presidente do Legislativo Municipal Victor Santos (MDB) e contou com a presença do vereador Aurélio Barros (Solidariedade).



