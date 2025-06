Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo é chamada para verificar violência de quatro crianças envolvendo a própria mãe

Nesta terça-feira (17), a Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo foi acionada por meio de uma denúncia anônima para verificar uma situação de violência envolvendo menores de idade. A ocorrência contou com o apoio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e do Proeis.

No local, foram encontradas quatro crianças que, segundo relatos de testemunhas, vinham sofrendo agressões físicas e psicológicas por parte da própria mãe. A mulher teria histórico de comportamento violento e reincidência nas agressões.

As equipes procederam com o encaminhamento da ocorrência para a 132ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim e solicitado pedido de medida protetiva para resguardar as vítimas. O Conselho Tutelar também acompanhou toda a ação.

A Patrulha Maria da Penha reforça que denúncias de violência doméstica e familiar podem ser feitas de forma anônima pelo número (22) 98154-8286.