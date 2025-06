Patrulha Maria da Penha e Romu prendem dois homens por descumprimento de medida protetiva em Cabo Frio

Dois homens foram presos em flagrante no último fim de semana em Cabo Frio por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. As ocorrências foram registradas na sexta-feira (6) e no domingo (8), e o atendimento foi realizado pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

As ações reforçam a atuação permanente da Patrulha no enfrentamento à violência doméstica e no acompanhamento das vítimas com medidas protetivas em vigor. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Secretaria da Mulher.

O descumprimento de medida protetiva é crime, com previsão legal para prisão imediata do agressor. Em Cabo Frio, as vítimas contam com uma rede de proteção ativa, que atua para garantir segurança, acolhimento e a efetividade das leis que asseguram seus direitos.

A orientação é que toda mulher em situação de violência ou sob ameaça procure apoio e registre a ocorrência. A sede da patrulha está localizada na Praça Gentil Gomes de Farias, na Avenida Nossa Senhora de Assunção, no bairro Passagem, na Praça da Melhor Idade.

Mulheres em situação de violência podem buscar apoio pelos seguintes canais de denúncia, todos com atendimento 24 horas: Disque 180; Guarda Civil Municipal (Tamoios) pelo número (22) 2630-0777; Polícia Militar pelo 190; Ceam Cabo Frio pelo (22) 9.9808-2557; e Ceam Tamoios pelo (22) 99605-8708.