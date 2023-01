Paula Pinheiro toma posse como nova secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio

Tomou posse nesta quarta-feira (11) a nova secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Paula Pinheiro. A solenidade foi realizada na sede do Governo Municipal, com a presença do prefeito José Bonifácio, de vereadores, secretários e representantes do segmento turístico e da classe empresarial.

Após destacar a relação respeitosa do Governo Municipal com o Poder Legislativo, o prefeito José Bonifácio agradeceu à antiga secretária de Turismo, Katyuscia Brito, que volta a responder pela pasta da Agricultura, e manifestou sua confiança em relação ao trabalho da nova secretária na gestão das políticas públicas do setor turístico.

“Nós confiamos na sua capacidade. É um caminho novo em que você vai atuar. Quero o entrosamento perfeito com a sociedade e com o setor de Turismo da cidade. O Turismo é uma área difícil porque tem hotelaria, gastronomia, o turista do ônibus, o turista religioso, o turista do meio ambiente, enfim, tem que ter muita sensibilidade para tentar atender. Mas eu confio muito que você vai conseguir, com o nosso acompanhamento e apoio”, disse o prefeito, dirigindo-se a Paula Pinheiro.

Em sua despedida do cargo, Katyuscia Brito agradeceu ao prefeito, à equipe da Secretaria de Turismo e a outros colaboradores pelo apoio e se disse pronta para continuar contribuindo com o município.

“Foi uma fase de muita construção, de muito aprendizado. Eu volto para Agricultura diferente de quando entrei no Turismo, porque uma mente que se expande jamais retorna ao tamanho anterior. Volto com o coração repleto de gratidão e a mente cheia de ideias para essa nova fase”, declarou, desejando sorte à nova secretária de Turismo.

Em seguida, o presidente da Câmara Municipal, Miguel Alencar, reforçou o que foi dito pelo prefeito sobre a relação harmoniosa entre Executivo e Legislativo, destacando a colaboração dos vereadores para o desenvolvimento do Turismo em Cabo Frio.

“É preciso unir o Executivo, o Legislativo, a sociedade civil organizada e o trade turístico, para que a gente possa escutar todos e tentar buscar soluções. A gente sempre fala em pacto em prol da nossa cidade. Então a gente se coloca à disposição”, disse.

Por fim, Paula Pinheiro afirmou estar agradecida e honrada com o convite para integrar a gestão municipal. A nova secretária afirmou que vai se informar sobre os trabalhos que estão em andamento e apresentar, em breve, o planejamento de curto, médio e longo prazos. A proximidade com os representantes do segmento turístico e da sociedade civil organizada foi um ponto destacado no seu discurso.

“A nossa gestão do Turismo tem como base principal o diálogo e a gestão compartilhada. A gente entende que não é possível fazer nada sem que haja essa proximidade do secretário, do prefeito, do presidente e dos vereadores com a população e com os setores. A gente quer entender quais são os problemas e as demandas, e o que a gente pode fazer para alavancar o Turismo de Cabo Frio, que é uma cidade muito rica de atrativos naturais, culturais e históricos”, ressaltou Paula.