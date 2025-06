Pedágio na BR-101 vai ficar mais caro a partir de sexta-feira

As cinco praças de pedágio da BR-101 RJ/Norte no trecho sob concessão da Arteris Fluminense, entre a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes, e Niterói, terão suas tarifas reajustadas a partir da zero hora desta sexta-feira (27), conforme decisão publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (24). A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$7,50.

O novo valor representa um aumento de R$ 0,40 em relação à tarifa anterior, que era de R$ 7,10 para automóveis, caminhonetes e furgões.

O reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de maio de 2024 a maio de 2025. A publicação atualiza a Tarifa Básica de Pedágio nas praças de pedágio P1 e P2, em Campos dos Goytacazes/RJ; P3, em Casimiro de Abreu; P4, em Rio Bonito/RJ; e P5, em São Gonçalo/RJ.

Em junho do ano passado, a tarifa também já havia sido reajustada em R$ 0,20. Agora, um ano depois, os motoristas enfrentam mais um aumento.

Segundo a Arteris Fluminense, desde o início da concessão, mais de R$ 2,3 bilhões estão previstos em investimentos na rodovia, com ações de manutenção, recuperação de pavimento, sinalização, ampliação de faixas e operação com equipes de resgate.