Pedreiro se passou por empresário e recebeu mais de R$ 3 milhões da Prefeitura de Arraial do Cabo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que um dos investigados na operação Toque de Caixa, era pedreiro e foi “laranja” na organização suspeita de desviar mais de R$ 6 milhões da Prefeitura de Arraial do Cabo.

De acordo com a polícia, Jerry Anderson de Araújo Silva era contratado como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura com o salário de R$ 1 mil.

A Polícia Civil informou que ele se apresentou como dono da empreiteira, a ATLANTIC, e assinou vários contratos, dois deles com dispensa de licitação e recebeu do município mais de R$ 3 milhões e meio, entre os anos de 2018 e 2020.

Segundo as investigações, a empresa foi constituída poucos meses depois do grupo político de Marquinhos de Nicomedes, preso durante a operação, assumir o poder e, em três meses, começaram a receber verbas do município.

“Esses repasses tiveram um aumento impactante no último ano de governo. Na reta final do mandato de Renatinho Vianna, a Atlantic recebeu mais de R$ 2,7 milhões. Praticamente toda esta verba partiu do Fundo Municipal de Saúde, sob responsabilidade dos ex-secretários de Saúde Antonio Carlos de Oliveira, conhecido como Kafuru, e Paulo Roberto Trípoli Fontes, também denunciados,” disse a Polícia Civil.

Outra empresa de fachada, que segundo a polícia, também pertence a Marquinhos de Nicomedes, a M.A.F. DO NAZARETH INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA, também foi usada no esquema que também firmou contratos com a Prefeitura de Arraial do Cabo, para a realização de obras no Posto de Saúde da Figueira e a do Posto de Saúde Hermes Barcellos.