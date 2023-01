Penalidade é aplicada a estabelecimentos de Búzios por descumprirem regra do limite de guarda-sóis na areia

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios vem realizando operações para garantir o ordenamento nas praias do município. Em todas as praias é permitido que estabelecimentos disponibilizem dez guarda-sóis para o público, com o limite de, no máximo,

Em uma operação realizada neste domingo (22), dois estabelecimentos localizados na praia de Geribá estavam descumprindo essa regra. O primeiro com mais de 40 guarda-sóis e o segundo com mais de trinta. Ambos foram penalizados e impedidos de disponibilizar mais que oito guarda-sóis até a próxima quarta-feira (25).

O Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira destacou que essas operações de ordenamento estão ocorrendo em todas as praias da cidade, para garantir a moradores e turistas o direito de fazer o uso adequado do espaço da praia.