Pequenos foliões terão diversas programações no Carnaval de Arraial do Cabo

O Carnaval tá chegando e por aqui já tem programação confirmada pros pequenos foliões!

O Carnakids acontece de 18 a 21 de fevereiro, a partir das 17h, no Centro e nos Distritos. Vai rolar muita diversão com pintura de rosto, confecção de máscaras, stand de fotos, personagens vivos e muito mais. Tudo isso ao som de marchinhas de carnaval com banda, ao vivo.

O evento também vai contar com a participação da equipe da APAE de Arraial do Cabo porque folia boa é folia com inclusão e ninguém pode ficar de fora dessa festa! Professores de Atendimento Educacional Especializado estarão presentes dando todo o suporte para crianças com deficiência.

Além disso a equipe de literatura infantojuvenil, juntamente com os coordenadores de artes cênicas e dança, irão promover as oficinas carnavalescas durante o Carnakids.

Então prepare sua fantasia para curtir esse Carnaval que será inesquecível!