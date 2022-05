Prepare o gogó e reúna a família e os amigos porque, nesta quinta-feira (12), as areias da Praia dos Anjos vão tremer com o talento do incrível Péricles.

A segunda noite de shows tem início a partir das 19h – com abertura da banda Luz do Desejo – e logo em seguida, às 22h, o cantor sobe ao palco para animar o público com seus maiores sucessos!

O evento é mais uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, com o apoio das Secretarias de Governo, Eventos, Esporte, Lazer e Turismo.