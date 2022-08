O período de defeso na Lagoa de Araruama começa hoje, 1 de Agosto. Até o dia 31 de outubro será proibida a pesca em toda sua extensão, independente da modalidade, nos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio (Canal do Itajuru), Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A medida tem o objetivo de preservar as espécies e combater a pesca predatória.

A fiscalização do defeso será feita pela Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com os agentes dos municípios que margeiam a lagoa. Em Arraial do Cabo a Guarda Ambiental Marítima realiza ações para coibir qualquer tipo de irregularidade. Quem for flagrado infringindo a norma poderá sofrer penalidades como multa, detenção e até a perda de equipamentos de pesca.

Denúncias devem ser efetuadas através do número 199.