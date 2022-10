Peroíso Gourmet segue com tema “Comida de Boteco” no mês de outubro 

Após o sucesso no mês de setembro, os 16 quiosques da orla da Praia do Peró, participantes do festival gastronômico Peroíso Gourmet, vão continuar servindo os petiscos de boteco, no mês de outubro.

O festival realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, via Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de Quiosques da Praia do Peró, e tem como objetivo o incentivo do turismo gastronômico.

Desta forma, todos os quiosques participantes incluíram no cardápio pratos referentes aos temas. Em setembro e outubro a temática é “Comida de Boteco”, com deliciosas opções que remetem às mesas de bar, como: bolinho de bacalhau, feijão tropeiro, camarão empanado, bolinho de feijoada, carne seca com aipim, entre outros. Os pratos serão servidos com valor único de 30 reais, de quinta a domingo, das 12h às 18h.

No último dia do mês de execução de cada tema, serão realizados “pocket shows” de música ao vivo, em pontos específicos da orla, durante o pôr do sol.

Segue abaixo a lista dos quiosques com a numeração e o prato de cada um deles:

1.QUIOSQUE TROPICAL: Tropical à mineira

2.QUIOSQUE PAMPOS: Bolinho de bacalhau

3.QUIOSQUE PEIXE DOURADO: Feijão tropeiro

4.QUIOSQUE DELÍCIAS DO MAR: Frango à passarinho crocante

com aipim e molho barbecue

5.QUIOSQUE DO SORRISO: Cestinha de carne louca

6.QUIOSQUE MERGULHÃO: Mandioquinha cremosa

7.QUIOSQUE PEIXE ESPIÃO: Bolinho de feijoada

9.QUIOSQUE PÉ NA AREIA: Espeto de costelinha de porco (Com geleia de abacaxi levemente apimentada, acompanhado de arroz de salsa)

10.QUIOSQUE DA ZEZÉ: Ainda não divulgou

11.QUIOSQUE MAR IN BAR: Costela bovina com aipim

12.QUIOSQUE TIA ANGELA: Moela crocante com polentinha frita

13.QUIOSQUE DO ZÉ: Feijoada com couve mineira e arroz

14.QUIOSQUE DA GABY: Drumet crocante com crispy de queijo

gouda (acompanhados de geleia de pimenta ou molho branco especial)

15.QUIOSQUE PÉROLA NEGRA: Camarão empanado com catupiry

16.QUIOSQUE DO RUSSO: Carne seca com aipim

17.QUIOSQUE DO SHREK: Tutu à mineira (Acompanhado de linguiça mineira e carne de porco.