Pescadoras de São Pedro da Aldeia transformam escamas de peixe em biojoias e conquistam nova fonte de renda

Escamas de peixe, que normalmente seriam descartadas, estão se transformando em peças artesanais cheias de significado e em uma nova oportunidade de renda para pescadoras de São Pedro da Aldeia. A produção de biojoias foi o tema de um curso realizado nesta semana na sede da Secretaria Adjunta de Pesca, reunindo mulheres ligadas à pesca artesanal para dois dias de aprendizado prático e troca de experiências. Ao final da capacitação, todas as participantes receberam certificado.

Foto: Cleydson Alan/PMSPA

A atividade contou com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que viabilizou a realização do workshop em parceria com o Programa Bandeira Azul e o Projeto Cavalos-Marinhos, além de disponibilizar o espaço da Secretaria Adjunta de Pesca para a capacitação.

O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, destacou a importância da iniciativa. “A qualificação é fundamental para fortalecer a atividade pesqueira e abrir novas possibilidades de renda para as famílias. A Secretaria Adjunta de Pesca tem trabalhado para incentivar cursos, capacitações e também orientar os pescadores sobre seus direitos e sobre a atualização de benefícios sociais, garantindo que esses profissionais tenham mais segurança e oportunidades”, destacou o secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos.

Escamas de peixe, que normalmente seriam descartadas, estão se transformando em peças artesanais cheias de significado e em uma nova oportunidade de renda para pescadoras de São Pedro da Aldeia. A produção de biojoias foi o tema de um curso realizado nesta semana na sede da Secretaria Adjunta de Pesca, reunindo mulheres ligadas à pesca artesanal para dois dias de aprendizado prático e troca de experiências. Ao final da capacitação, todas as participantes receberam certificado.

Foto: Cleydson Alan/PMSPA

A atividade contou com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que viabilizou a realização do workshop em parceria com o Programa Bandeira Azul e o Projeto Cavalos-Marinhos, além de disponibilizar o espaço da Secretaria Adjunta de Pesca para a capacitação.

O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, destacou a importância da iniciativa. “A qualificação é fundamental para fortalecer a atividade pesqueira e abrir novas possibilidades de renda para as famílias. A Secretaria Adjunta de Pesca tem trabalhado para incentivar cursos, capacitações e também orientar os pescadores sobre seus direitos e sobre a atualização de benefícios sociais, garantindo que esses profissionais tenham mais segurança e oportunidades”, destacou o secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos.

A pescadora Irani Sampaio, que atua na pesca com rede de malha há 40 anos no município, participou do curso e compartilhou um pouco da trajetória e dos desafios na atividade. “O maior desafio foi a aceitação, por ser mulher e por ser negra. Eu pesco desde os meus nove anos de idade e foram muitos anos de luta até conseguir minha carteira de pescadora, com o auxílio aqui da Secretaria Adjunta de Pesca. Mas a pesca é o meu amor, é de onde vem minha história, meu sustento. Participar desse curso é muito importante para mim, porque é uma oportunidade de aprender algo novo e poder levar esse conhecimento para a minha vida, somando a minha renda”, relatou.