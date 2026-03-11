Pescadores de São Pedro da Aldeia devem atualizar o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar nesta sexta

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia convoca os pescadores artesanais do município para a atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) nesta sexta-feira (13). A ação será realizada em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) e tem como objetivo garantir que os profissionais mantenham o cadastro regularizado, assegurando acesso a políticas públicas, programas de incentivo e benefícios voltados ao setor pesqueiro. Os pescadores interessados em agendar atendimento podem entrar em contato pelo número da Secretaria Adjunta de Pesca (22) 99953-2911 (WhatsApp).

A iniciativa é conduzida pela extensionista da Fiperj, Ana Paula Araújo Pereira, em conjunto com a equipe da Secretaria aldeense, sob a coordenação do secretário municipal adjunto de Pesca, Breno dos Santos. “Manter o cadastro atualizado é fundamental para que os pescadores possam acessar programas governamentais e benefícios que incentivam a geração de renda. Essa parceria com a FIPERJ reforça nosso compromisso com o fortalecimento da pesca artesanal em São Pedro da Aldeia”, afirmou Breno.

Durante os atendimentos, os profissionais também receberão orientações sobre o funcionamento do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, além de apoio no processo de renovação e na realização de novos registros. O objetivo é garantir que os trabalhadores da pesca artesanal do município mantenham seus registros atualizados, possibilitando o acesso a políticas públicas, programas de incentivo e linhas de crédito voltadas ao setor.

A Secretaria Adjunta de Pesca está localizada na Rua José Costa, nº 1031 (Ponta da Areia), no bairro Boqueirão. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.