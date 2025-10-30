PF cumpre mandado de busca e apreensão em Cabo Frio contra o abuso sexual infantil na internet

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (29), um mandado de busca e apreensão em Cabo Frio durante uma operação contra o abuso sexual infantil na internet.

Segundo a PF, o alvo é um jovem de 23 anos suspeito por ameaçar uma vítima para continuar recebendo conteúdos de natureza sexual.

A ação faz parte de uma investigação conduzida pela Delegacia da PF em Macaé, que apura casos de “sextorsão”, que são chantagens virtuais usadas para obter fotos e vídeos íntimos.

De acordo com a Polícia, o homem deve responder por estupro, armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A Polícia Federal destacou que, embora o termo “pornografia infantil” ainda apareça na legislação (artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente), o entendimento atual é de que se trata de crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes, por envolver situações de violência e exploração.

O órgão também reforçou a importância da prevenção e do diálogo em casa. A PF orienta que pais e responsáveis acompanhem as atividades virtuais de crianças e adolescentes, conversem sobre o uso seguro da internet e fiquem atentos a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo sobre o uso de aparelhos eletrônicos.