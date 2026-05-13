PF cumpre mandado em São Pedro da Aldeia contra suspeito de compartilhar violência sexual infantil

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (13) em São Pedro da Aldeia, durante a Operação Vigilantia Velata, que investiga o armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantil na internet.

A ação foi realizada na residência do investigado. Durante as buscas, os agentes apreenderam um aparelho celular e um HD, que serão submetidos à perícia técnica criminal para auxiliar na continuidade das investigações.

Segundo a Polícia Federal, a apuração teve início após informações apontarem que um usuário de uma plataforma online estaria compartilhando arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

De acordo com a investigação, o homem utilizava a mesma plataforma há pelo menos oito anos para armazenar e compartilhar os conteúdos ilegais.

A PF informou que o trabalho investigativo permitiu identificar o responsável pelas condutas criminosas.

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação.

A Polícia Federal também destacou a importância do acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes por parte de pais e responsáveis, além da orientação sobre segurança no ambiente digital.