Pular para o conteúdo

PF cumpre mandado em São Pedro da Aldeia contra suspeito de compartilhar violência sexual infantil

Jornal de Sábado
IMG_0577

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (13) em São Pedro da Aldeia, durante a Operação Vigilantia Velata, que investiga o armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantil na internet. 

A ação foi realizada na residência do investigado. Durante as buscas, os agentes apreenderam um aparelho celular e um HD, que serão submetidos à perícia técnica criminal para auxiliar na continuidade das investigações. 

Segundo a Polícia Federal, a apuração teve início após informações apontarem que um usuário de uma plataforma online estaria compartilhando arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil. 

De acordo com a investigação, o homem utilizava a mesma plataforma há pelo menos oito anos para armazenar e compartilhar os conteúdos ilegais. 

A PF informou que o trabalho investigativo permitiu identificar o responsável pelas condutas criminosas. 

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação. 

A Polícia Federal também destacou a importância do acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes por parte de pais e responsáveis, além da orientação sobre segurança no ambiente digital.

Veja também

IMG_0622

Mulher morre atropelada por caminhão enquanto levava afilhada na garupa de bicicleta elétrica em Iguaba Grande

IMG_0580

Argentino, foragido da Interpol é preso em Búzios

Untitled design

Carol Midori e Davi Souza assumem cadeira na Câmara dos Vereadores de Cabo Frio

IMG_0524

São Pedro da Aldeia celebra 409 anos de história com shows neste sábado 