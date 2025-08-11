Pular para o conteúdo
Pinguim debilitado é resgatado pela Guarda Civil de Cabo Frio nas Dunas do Peró

Jornal de Sábado
IMG_0965

Um pinguim-de-Magalhães foi resgatado pela Guarda Civil Municipal na manhã desta segunda-feira (11), nas Dunas do Peró. O animal, encontrado bastante debilitado pelo Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental, foi encaminhado ao Instituto Albatroz, onde receberá atendimento veterinário especializado.

De acordo com a Guarda Marítima e Ambiental, o aparecimento dessa espécie nas praias da região é comum nesta época do ano, especialmente entre os indivíduos mais jovens. Muitas vezes, eles chegam à costa enfraquecidos ou desorientados pelas correntes frias, buscando descanso na areia.

A corporação orienta que, ao avistar um pinguim ou qualquer outro animal marinho na praia, a população não tente tocá-lo ou manipulá-lo, pois ele pode estar doente ou com parasitas. 

