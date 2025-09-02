Placas educativas e mourões são instalados no Parque do Mico-Leão-Dourado em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, instalou nesta segunda-feira (1º) 35 mourões na entrada do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, na Estrada da Tosana. A medida visa coibir o despejo irregular de lixo e entulho, prática recorrente no local, e recuperar a área para uso comunitário. Além do cercamento da área, a Equipe Verde, com o apoio dos colaboradores da Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), também realizou a instalação de placas educativas.

A proposta da Secretaria de Meio Ambiente também prevê outras iniciativas voltadas à revitalização do pórtico de entrada do Parque e dos espaços de lazer da população, dentre elas o replantio de árvores frutíferas, melhorias estruturais e a requalificação do parquinho infantil, que ganhará areia e piso adequado para o uso das crianças.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a proposta é prevenir um problema histórico na região, valorizando o patrimônio natural da cidade.

“Essa ação no pórtico de entrada do Parque do Mico-Leão é extremamente importante, porque trata-se de um local que sempre acumulou lixo de forma irregular. Nossa equipe deu início à instalação dos mourões e das placas educativas para acabar com esse descarte na região. Mas, para isso, é fundamental que os moradores façam a sua parte. Os resíduos orgânicos, aqueles gerados a partir dos alimentos consumidos, devem ser colocados ensacados na caçamba azul, e os demais resíduos precisam estar devidamente separados e acondicionados, para facilitar a coleta. Contamos com o apoio da população por uma Cabo Frio mais educada”, disse.

Além das medidas de ordenamento e prevenção, a Secretaria de Meio Ambiente tem implementado ações contínuas para a preservação ambiental do Parque. Em julho deste ano, foi realizada uma força-tarefa com a participação de diversos órgãos públicos, incluindo a Comsercaf, para reforçar a presença do poder público, coibir ocupações irregulares e proteger o meio ambiente. Recentemente, também foram instaladas câmeras de monitoramento de fauna para combater a caça ilegal e identificar movimentações irregulares na área do Parque, como resultado de uma parceria com o Governo do Estado. Os equipamentos permitem não somente os registros da biodiversidade local, mas também contribuem para o fortalecimento das políticas de preservação e geração de pontos no chamado “ICMS Ecológico”.