Pocah anima 11ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Arraial do Cabo

No último domingo, dia 11, Arraial do Cabo se encheu de cor e alegria para receber a 11ª Parada do Orgulho LGBTI+.



O evento, realizado no Parque Público da Prainha, retornou após dois anos de pausa devido à pandemia e agitou o público presente.

Com o tema “Vote com Orgulho”, artistas reconhecidos nacionalmente se apresentaram no trio elétrico, com performances e muita música, além de hits que não saem da nossa mente, não é @Pocah? A cantora foi a atração mais aguardada da noite.

A 11ª Parada do Orgulho LGBTI+ foi organizada pelo grupo Arraial Free, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.