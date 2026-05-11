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Polícia Ambiental apreende balões e material inflamável em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Equipes da Polícia Ambiental apreenderam diversos balões, materiais inflamáveis e uma bandeira durante uma operação realizada neste domingo, dia 10, em Arraial do Cabo, após denúncias sobre uma possível soltura de balões em comemoração ao Dia das Mães.

Segundo a corporação, os suspeitos fugiram ao perceber a chegada das equipes.

Ao todo, foram apreendidos um balão de aproximadamente 10 metros, seis balões de cerca de 5 metros, além de materiais inflamáveis.

A Polícia Ambiental reforçou que a prática é considerada crime ambiental e oferece riscos de incêndios e acidentes aéreos.

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