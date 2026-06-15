Polícia apreende mais de 11 kg de maconha escondidos em área de mata em Cabo Frio

A Polícia Militar apreendeu mais de 11 kg de maconha escondidos em uma área de mata em Cabo Frio, no início da tarde deste domingo (14). A ação aconteceu no bairro Jacaré, após os agentes receberem uma denúncia anônima de que traficantes estariam armazenando drogas no local.

Durante uma varredura na região da Rua do Pomar, as equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiram localizar o esconderijo. Ao todo, foram encontradas 1.680 buchas da droga, prontas para a comercialização.

Além do entorpecente, os policiais também recolheram um vasto material usado para embalar drogas, incluindo 20 mil pinos (eppendorfs) e oito mil sacos plásticos. Como o material estava abandonado na mata, nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada.