Polícia Civil captura em Minas Gerais autor de homicídio ocorrido no Carnaval em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), com o apoio da 78ª DP (Fonseca) e da Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou, na manhã desta qurta-feira (21/05), a “Operação Ressaca”. A ação, no município de Belo Horizonte (MG), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por homicídio qualificado. Um dos autores foi capturado na capital mineira.

O crime ocorreu na noite de 4 de março, terça-feira de Carnaval, na Rua da Praia do Forte, em Cabo Frio, durante a passagem de um trio elétrico em meio a milhares de foliões.

Segundo as investigações, três turistas oriundos de Minas Gerais iniciaram uma discussão com o ambulante Elísio Albino dos Santos, de 48 anos, após um desentendimento relacionado à suposta cobrança por um copo de gelo. Os homens teriam afirmado ser “do crime” de Minas. Após se afastarem, os suspeitos retornaram minutos depois e, em meio à multidão, um dos autores efetuou um disparo de arma de fogo contra o ambulante, que morreu no local.

Na ocasião, um dos envolvidos foi detido por policiais militares, após ser apontado pela população. Preso em flagrante, ele se recusou a informar a identidade de seus comparsas.

Com base em depoimentos de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança, diligências de campo e elementos colhidos no curso do inquérito conduzido pela 126ª DP, os demais autores foram identificados. Ambos foram reconhecidos por testemunhas e tiveram a prisão decretada pela Justiça.

O homem capturado nesta quarta tem anotações criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e roubo. Já o outro alvo da operação, que está foragido, Responde por tráfico de drogas e homicídio. As diligências seguem para localizá-lo e prendê-lo.