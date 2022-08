Polícia Civil de Cabo Frio prende quadrilha especializada em roubo a residência

No dia de ontem, dia 09, Policiais Civis da 126ªDP de CABO FRIO, coordenados pelo Delegado Titular, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, prenderam em flagrante cinco indivíduos logo após praticarem um roubo a residência, situada no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.

O crime ocorreu no dia 08, quando seis indivíduos, ultilizando armas de fogo e facas, ingressaram em uma residência onde havia três vítimas, as quais, mediante grave ameaça, foram obrigadas a se retirar do imóvel. Na ação, foram subtraídos diversos bens entre jóias, aparelhos eletrônicos, entre outros objetos.

Policiais desta distrital, em diligências ininterruptas, iniciadas através de um par de chinelo, identificaram um dos autores. Em continuidade das diligências, outros quatro criminosos, entre roubadores e receptadores, foram capturados nas cidades de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo.

Com apoio do BPVE, outros dois criminosos foram capturados na altura do Complexo da Maré, em posse de parte dos bens subtraídos.

Além dos cinco presos pela equipe da 126ªDP, outros dois envolvidos no crime foram devidamente autuados quando já se encontravam custodiados pelo crime de Trafico de Drogas na circunscrição da 132DP.

O sucesso das diligência possibilitou a devolução da rés furtiva às vítimas.