Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo de cargas em Cabo Frio

A Polícia Civil do RJ deflagrou nesta terça-feira (30) a Operação Carga Pesada, que desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas na Região dos Lagos. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra todos os suspeitos envolvidos, incluindo o líder do grupo e um funcionário de transportadora que repassava informações sigilosas sobre rotas e mercadorias.

As investigações começaram após um assalto ocorrido em 22 de abril de 2025, na Estrada da Integração, quando dois suspeitos foram presos em flagrante e parte da carga recuperada.

Segundo a Polícia Civil, o esquema tinha como suspeito um coordenador, responsável pela logística e recrutamento de comparsas e outros suspeitos integrantes que executavam diretamente os roubos.

As investigações apontaram que umsuspeito que era funcionário de uma transportadora, fornecia informações confidenciais sobre rotas, cargas e rastreadores, garantindo vantagem à quadrilha.

Conforme a Polícia Civil, após os roubos, os bens eram entregues a outros suspeitos integrantes, responsáveis pela revenda das mercadorias.

Ainda segundo a polícia, interceptações telefônicas revelaram que o grupo chegava a adulterar placas e rodas de veículos para dificultar a identificação.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra todos os envolvidos, e a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e o risco de reiteração, disse a Polícia Civil.