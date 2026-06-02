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Polícia Civil divulga balanço de maio com mais de 20 prisões em Búzios

Jornal de Sábado
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A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (1º) o balanço das ações realizadas durante o mês de maio em Armação dos Búzios. 

Segundo a corporação, mais de 20 pessoas foram presas em operações e investigações relacionadas ao tráfico de drogas, roubos e ao cumprimento de mandados judiciais. 

Entre as ações de destaque está a Operação Fruto Podre, que resultou na prisão de integrantes de uma organização criminosa com atuação no município.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões fazem parte de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do mês com foco na produção de inteligência, investigação e repressão a crimes na cidade.

A corporação informou que as operações também contribuíram para o avanço de inquéritos e o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça. 

Ainda segundo a polícia, os resultados refletem o trabalho contínuo de combate à criminalidade em Búzios e integram as estratégias de segurança desenvolvidas na Região dos Lagos. 

A Polícia Civil afirmou que as ações serão mantidas nos próximos meses, com o objetivo de combater organizações criminosas e reduzir os índices de criminalidade no município.

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