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Polícia Civil e Guarda apreendem pistola e drogas durante ação em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma pistola calibre 40, munições e drogas foram apreendidas pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal durante uma operação no bairro Jacaré, em Cabo Frio, nesta quarta-feira (20). A ação também resultou na recuperação de uma motocicleta roubada. 

A ocorrência foi registrada durante diligências da Operação Torniquete, realizadas por agentes da 126ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais civis escalados no RAS Prefeitura – Cabo Frio e dos grupamentos GOP e ROMU, da Guarda Civil Municipal. 

Durante a operação, os agentes localizaram uma motocicleta branca identificada como produto de roubo. No local, os policiais também encontraram indícios de atividade ligada ao tráfico de drogas.

Ainda na ação, uma segunda motocicleta sem identificação aparente foi encontrada e levada para a sede da 126ª DP. 

Durante o procedimento de identificação do chassi, os agentes encontraram no baú do veículo a pistola calibre .40, 13 munições intactas e 10 pinos de cocaína. 

A motocicleta roubada será devolvida ao proprietário. Já o outro veículo foi apreendido, e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a propriedade da motocicleta, além da posse da arma e do material entorpecente. 

Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (22) 98831-8020. O sigilo é garantido.

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