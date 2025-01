Polícia Civil investiga se orgias no Arpoador e em Búzios tem algum tipo de ligação

Nada de quatro paredes. Neste mês, duas orgias realizadas em praias do estado do Rio foram flagradas e tiveram suas imagens compartilhadas nas redes sociais. A primeira delas ocorreu no réveillon, na Pedra do Arpoador, na Zona Sul da capital fluminense, enquanto a outra foi numa praia de nudismo, a Olho de Boi, em Búzios, Região dos Lagos, em meados de janeiro.



Após os dois casos, a Polícia Civil do Rio avalia se as duas ocorrências têm algum tipo de ligação.

Por isso, as delegacias do Leblon (14ª DP) e de Búzios (127ª DP) estão trocando informações. No caso do Arpoador, a investigação será prorrogada por mais 30 dias, por conta da complexidade do fato, já que o número de envolvidos é grande.

Cerca de 30 homens foram filmados no local, mas o número de participantes que praticavam sexo em si é estimado entre 10 e 15. A investigação ouve testemunhas, como comerciantes e moradores do entorno, assim como analisa imagens do réveillon que foram geradas por forças de segurança naquela área.

Já no caso de Búzios, a Praia Olho de Boi é destinada à prática do naturismo. Para chegar até ela, é preciso avançar por uma trilha, por cerca de meia hora. Segundo informações da prefeitura de Búzios, a praia “pequena e encantadora” é usada por naturistas justamente pelo difícil acesso.

As imagens foram gravadas de dentro de uma embarcação que, ao passar próximo às pedras do local, deparou-se com um grupo de cerca de 15 homens praticando sexo. Diferentemente do Arpoador, em que alguns dos envolvidos aparecem de bermudas e camisas, em Búzios todos estavam completamente nus.