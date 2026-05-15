Polícia Civil prende mãe e filho suspeitos de aplicar golpes imobiliários em Cabo Frio

Uma mulher e o filho foram presos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15) durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em Cabo Frio.

A dupla é investigada por fraudes em aluguéis e vendas de imóveis e teria causado prejuízo superior a R$ 200 mil.

De acordo com a Polícia Civil, o setor de fraudes da delegacia investigava o caso há meses. Durante as apurações, mãe e filho foram identificados como responsáveis por diferentes crimes de estelionato ligados ao mercado imobiliário.

A Justiça autorizou as prisões cautelares e também o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados.

Conforme a corporação, a dupla mudava constantemente de endereço para dificultar a localização pelas equipes policiais. Os investigadores identificaram, inclusive, que os suspeitos chegaram a permanecer escondidos no município de Macaé.

Ainda segundo a Polícia Civil, nesta semana a mulher teria aplicado mais um golpe relacionado à falsa venda de um imóvel. A vítima teria pago R$ 20 mil como sinal da negociação, mas o imóvel já estaria vendido para terceiros.

A partir das informações obtidas nesse último caso, agentes do setor de inteligência da delegacia, com apoio da Polícia Federal, conseguiram localizar os suspeitos escondidos no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio.

Os policiais passaram dois dias realizando monitoramento velado na região até confirmarem o imóvel onde a dupla estava. As prisões ocorreram durante a manhã, após a entrada das equipes no endereço.

Segundo as investigações, os suspeitos atuavam principalmente em fraudes envolvendo contratos de aluguel.

A dupla intermediava negociações entre proprietários e locatários, recebia valores relacionados às transações e, conforme a Polícia Civil, acabava causando prejuízo para ambas as partes.

As apurações também apontam fraudes em negociações de compra e venda de imóveis.

O filho da investigada se apresentava como corretor de imóveis e também aparece citado em diferentes investigações relacionadas a estelionato.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher possui mais de 45 registros de ocorrência por golpes e 22 anotações criminais.

A corporação acredita que o número de vítimas possa ser ainda maior e orienta que pessoas que tenham passado por situações semelhantes procurem a delegacia para registrar ocorrência.

Além do crime de estelionato, mãe e filho também foram indiciados por organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, as prisões foram resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Federal.