Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de aplicar golpes imobiliários em Cabo Frio

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta quinta-feira (29) mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, por meio da Operação Papel Fantasma, que tem como objetivo desarticular grupos envolvidos em um esquema criminoso especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro.

Os agentes da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) foram até condomínios de classe média alta em Unamar e Tamoios para cumprirem esses mandados. Segundo as investigações, o grupo utilizava de estrutura de empresas de fachadas e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações e empréstimos consignados, induzindo as vítimas a realizar pagamentos sob promessas de portabilidade e redução de juros.

Ainda de acordo com as investigações, os valores feitos pelas vítimas dos golpes eram desviados para as contas ligadas aos autores e movimentados rapidamente. Em alguns casos, as quantias eram sacadas em espécie. A Polícia Civil afirma que cada transferência feita variava entre R$ 100 a R$ 300 mil reais.

Quadrilha altamente organizada

A organização criminosa operava de maneira articulada, com divisão de tarefas e utilização de dados sensíveis das vítimas, alguns deles obtidos de forma indevida por meios ainda em apuração. A complexidade das transações e o volume financeiro movimentado apontam para a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala. Em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões.

Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão, sendo nove no Estado do Rio de Janeiro — nas cidades de Cabo Frio, São João da Barra e Campos dos Goytacazes — e outros oito no Estado de São Paulo, nos municípios de Guarulhos e São Paulo.