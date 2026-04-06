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Polícia Civil registra 17 prisões em março em Búzios

Jornal de Sábado
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A Delegacia de Polícia Civil de Armação dos Búzios divulgou um balanço das ações realizadas nos últimos meses, com destaque para o número de prisões no município. 

Segundo a unidade, 17 pessoas foram presas em março, resultado de investigações, buscas e operações policiais. O número é o mesmo registrado em fevereiro, indicando continuidade nas ações de combate à criminalidade na cidade. 

De acordo com a Polícia Civil, as prisões envolvem diferentes tipos de ocorrências, como cumprimento de mandados judiciais e flagrantes por crimes como tráfico de drogas, furtos, roubos e violência doméstica.

As ações foram coordenadas pelo delegado titular Lauro Coelho, com participação de equipes da unidade. Ainda conforme a corporação, os resultados fazem parte de um planejamento contínuo, com foco no avanço das investigações e em operações em diferentes pontos do município. 

A Polícia Civil informou ainda que a estratégia inclui o uso de inteligência e a integração com outras forças de segurança que atuam na Região dos Lagos, com o objetivo de identificar suspeitos e reforçar o combate à criminalidade. 

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