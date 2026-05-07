Polícia Federal cumpre mandados em Búzios por operação contra tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Off-Grade Coffeepara desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas a partir do Porto do Rio de Janeiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Armação dos Búzios.

Segundo a PF, a investigação começou após a apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner carregado com sacas de café, em junho de 2025. A carga tinha como destino a Alemanha.

Em Búzios, dois endereços foram alvo da operação. Ao todo, os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada, “laranjas” e operações comerciais simuladas para esconder o envio de cocaína ao exterior em meio a cargas de café exportadas legalmente.

A Polícia Federal afirma que os investigados tinham funções definidas dentro da organização, incluindo negociação internacional, movimentação financeira e controle logístico dos contêineres.

As apurações também apontam indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias e outras movimentações financeiras usadas para dificultar o rastreamento dos valores.

Além das buscas e prisões, alguns investigados foram submetidos a medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, restrição de deslocamento e proibição de contato entre os envolvidos

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, entre outros crimes que ainda podem ser identificados durante o andamento das investigações.

A operação faz parte da Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635, e tem como objetivo combater lideranças do crime organizado e enfraquecer financeiramente grupos criminosos ligados ao tráfico internacional.