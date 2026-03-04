Polícia Federal faz operação contra empresa de internet ligada a facção em Cabo Frio

Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal teve como alvo um grupo suspeito de controlar ilegalmente a oferta de internet em Cabo Frio.

A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (4) e resultou na prisão de dois homens, no cumprimento de mandados em diferentes cidades do estado e também na apreensão de duas armas de fogo.

Batizada de Operação Desconexão, a ofensiva cumpriu dois mandados de prisão preventiva, em São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, além de 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Araruama e Rio das Ostras.

Em Araruama, duas armas de fogo foram apreendidas.

Segundo a investigação, a organização criminosa teria estabelecido um monopólio ilegal na prestação de serviços de banda larga no bairro Jacaré, em Cabo Frio, impedindo a atuação de outros provedores de internet na região.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo mantinha o controle do território por meio de violência e ameaças contra empresas concorrentes, além de práticas como corte de cabos, danificação de equipamentos, intimidação de funcionários e impedimento de instalação ou manutenção de redes por outros provedores.

Durante as apurações, também foi identificado que os investigados utilizavam empresas registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para esconder a verdadeira estrutura de controle da atividade e dos equipamentos usados no esquema.

Em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, as diligências contaram com apoio do Grupamento de Ações Táticas do 25º Batalhão da Polícia Militar.

Durante o cumprimento dos mandados, duas armas de fogo foram apreendidas, uma em Araruama e outra na cidade do Rio de Janeiro.

Os presos poderão responder pelos crimes de furto qualificado, interrupção ou perturbação de serviço de telecomunicações e organização criminosa, além de outros delitos que podem ser identificados no decorrer das investigações.