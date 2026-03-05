Pular para o conteúdo

Polícia investiga estupro de vulnerável contra menina de 13 anos que estava desaparecida em Iguaba Grande

Uma adolescente de 13 anos foi localizada pela Polícia Civil no bairro Parque Mataruna, em Araruama, na tarde desta quarta-feira (4). A menina estava desaparecida em Iguaba Grande, cidade vizinha. 

A investigação teve início após a mãe da vítima registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da filha. 

De acordo com a polícia, a menor foi encontrada com outra adolescente em uma quitinete precária, onde havia apenas um colchão no chão e diversos frascos de lança-perfume espalhados.

Em depoimento aos agentes, a vítima confirmou que mantinha relações sexuais com um homem de 19 anos, morador do imóvel. 

O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil e possui passagens por tráfico de drogas. A mãe da menina relatou aos policiais que não sabia do relacionamento. 

