Polícia investiga morte suspeita de empresário encontrado sem vida em sua própria casa em Cabo Frio

O empresário Lucas Rosa foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (6), dentro da residência onde morava, no Condomínio dos Pássaros, em Cabo Frio.

Segundo as primeiras informações, o corpo foi localizado no quarto do imóvel. A vítima estava deitada de barriga para cima e apresentava sangramento na região do nariz. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia.

As circunstâncias da morte ainda são investigadas pelas autoridades. Uma das hipóteses analisadas inicialmente é a possibilidade de overdose, porém a causa do óbito ainda não foi confirmada oficialmente e dependerá dos exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML de Cabo Frio, onde passará por necropsia. Os investigadores também irão analisar possíveis vestígios encontrados no imóvel para esclarecer o que aconteceu.

O caso está sendo investigado pela 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que aguarda os laudos periciais para apontar a causa da morte.