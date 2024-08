Polícia prende chefe do tráfico de São Gonçalo em Búzios

Após 8 meses de monitoramento, a Polícia Civil do RJ prendeu nesta quarta-feira, dia 21, em Búzios. na Região dos Lagos, um dos homens mais procurados do Comando Vermelho e que andava escoltado por um “exército”.

Paulo Gabriel Malafaia da Silva, o GB do Catarina, é apontado como chefe do tráfico de drogas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

GB, preso na Região dos Lagos, tem 90 anotações criminais e, segundo a polícia, é responsável por arrastões na BR-101 Norte (Rio-Campos), no trecho de São Gonçalo.

A vigilância da 72ª DP (São Gonçalo), que começou em janeiro, flagrou a festa de aniversário de GB, em 12 de maio, na própria comunidade. O traficante chega protegido por quase 80 homens armados — pelo menos 50 carregavam fuzis.

Segundo a polícia, GB é um dos primeiros da fila de criminosos.

Esconderijo de luxo

A delegacia obteve informações de inteligência que indicavam Armação dos Búzios como paradeiro de GB. Ele estava em um imóvel de luxo na Marina com diária de R$ 2 mil. O traficante não ofereceu resistência ao ser preso.

Segundo as investigações, GB se escondeu em Búzios em razão das diversas operações ocorridas nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina.

Arrastões em série

A BR-101 ficou conhecida como “Rodovia do Medo”, por causa dos constantes assaltos, principalmente no trecho de São Gonçalo.

Segundo os motoristas, os assaltantes esperam os engarrafamentos para abordar os carros.