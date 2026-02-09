Polícia prende em Recife foragido acusado de homicídio cometido em Cabo Frio em 2018

Um homem foragido da Justiça do Rio de Janeiro há quase oito anos foi preso na tarde deste sábado (7) durante um bloco carnavalesco em Recife, capital de Pernambuco. A prisão ocorreu após uma ação integrada entre a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), o 25º BPM de Cabo Frio e o Disque Denúncia.

O suspeito, identificado como Antônio Pedro Sobrinho, conhecido como “Paraíba”, era procurado por um crime de homicídio cometido em julho de 2018, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, ele estava morando no bairro Campo Grande, na Região Metropolitana do Recife, e trabalhava como vendedor ambulante de picolés e sorvetes. Informações de inteligência apontavam que ele costumava ser visto na praia de Casa Caiada, em Olinda.

Neste sábado, a polícia recebeu a informação de que o foragido estaria trabalhando no bloco carnavalesco conhecido como “OITI”, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, uma das principais vias da capital pernambucana. Equipes da Agência de Inteligência da PMPE e do programa Malhas da Lei, do 13º BPM, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em via pública.

De acordo com o processo criminal, o homicídio ocorreu durante uma confraternização no “Bar do Nego”, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Após uma discussão e luta corporal, Antônio Pedro teria ido até sua residência, retornado com uma faca e, em meio ao tumulto, atingido fatalmente C.A.P., que tentava separar a briga. A vítima foi ferida na região precordial, área próxima ao coração, e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu do Rio de Janeiro e passou a se esconder em Pernambuco, onde permaneceu foragido por quase oito anos.



Após a prisão, ele foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Recife, onde foi confirmado o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, pelo crime de homicídio qualificado. O homem será encaminhado a uma unidade prisional em Recife, onde permanecerá à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.









