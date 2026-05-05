Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de jovem desaparecido em Saquarema

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (4), um homem de 22 anos suspeito de envolvimento em um caso de homicídio qualificado e extorsão em Araruama.

De acordo com a polícia, as investigações começaram após o registro do desaparecimento de um jovem de 23 anos, que foi visto pela última vez na noite de 25 de março, em Saquarema. Ele saiu de casa de carro acompanhado por dois homens, que seguiam em uma motocicleta.

Segundo os investigadores, imagens de câmeras de segurança mostram que, pouco tempo depois, um dos suspeitos passou a dirigir o veículo da vítima. Antes disso, ele teria colocado um objeto semelhante a uma mochila dentro do carro, enquanto o outro homem continuava acompanhando o trajeto na moto.

A Polícia Civil informou ainda que mensagens foram enviadas do celular da vítima a familiares, solicitando transferências via PIX. Os valores somaram cerca de R$ 16,8 mil e foram encaminhados para uma conta ligada a um dos investigados. Depois disso, o jovem não voltou a fazer contato.

Durante as apurações, o veículo da vítima foi rastreado. Os agentes identificaram que, após sair de Saquarema, o carro fez duas paradas: uma em uma área isolada em Morro Grande, em Araruama, onde o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, e outra na Praia do Vargas, onde o veículo foi abandonado com vestígios de sangue.

O mandado de prisão temporária foi expedido contra o suspeito, que será encaminhado ao sistema prisional.