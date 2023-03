Polícia procura por suspeitos de ataque a tiros que deixou dois mortos e vereador baleado em Iguaba Grande

A Polícia Civil já identificou e está procurando os suspeitos de terem atirado contra pessoas em um bar em Iguaba Grande, no dia 9 de março. Duas pessoas morreram e três foram baleadas, entre os feridos está o vereador da cidade Elifas Ramalho.

Entre os mortos estão Rodney Ramalho, que era diretor do time Cruz Azul Futebol Clube; e Geraldo Mangela, irmão do vereador. As vítimas estavam no bar no dia do crime para comemorar o aniversário de Geraldo.



De acordo com a Polícia Civil, Elifas e Geraldo não eram os alvos dos atiradores, mas sim um conhecido deles.

A delegada de Iguaba Grande, Janaína Peregrino, disse que o homem que era o alvo dos criminosos também foi baleado, mas sobreviveu.

O vereador passou por cirurgia e está bem.

Três homens são procurados como suspeito do crime. Eles foram identificados como Marcos Vinicius, Wendel (Bililico) e Jefferson. Segundo a polícia, Marcos já tem 24 anotações criminais e tinha saído da cadeia dois dias antes do crime, no dia 7 de março.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato pelos telefones do Disque Denúncia (21) 2253-1177, 0300 253 1177 ou pelo WhatsApp (21) 99973-1177. A denúncia também pode ser feito pelo aplicativo do Disque Denúncia para celulares. Em todas as opções, o anonimato é garantido.