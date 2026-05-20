Policlínica de Búzios será transferida para área próxima ao HMRP

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a transferência da Policlínica Municipal Dr. Carlos Ernesto Stevenson de Oliveira do bairro Manguinhos para uma área próxima ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), bairro São José.

A proposta integra um projeto mais amplo de reorganização da rede pública de saúde, pensado para adequar a estrutura municipal ao crescimento populacional da cidade, ao aumento da demanda por especialidades médicas e às novas exigências operacionais do SUS.

Segundo a Secretaria de Saúde, a futura unidade terá estrutura mais moderna, fluxos otimizados e ambiente planejado para oferecer mais conforto, acessibilidade e acolhimento aos pacientes e profissionais. A proximidade com o hospital também permitirá maior integração entre os serviços ambulatoriais, exames, cirurgias e atendimentos especializados.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido respeitando os parâmetros urbanísticos e o perfil arquitetônico característico de Búzios, mantendo integração estética com a identidade urbana do município e priorizando soluções compatíveis com a ocupação local.

Com a transferência da Policlínica, o imóvel atualmente utilizado pela unidade passará a abrigar um novo pronto atendimento, ampliando a capacidade da rede municipal para atendimentos de urgência e demanda espontânea.

A medida faz parte do processo de modernização da saúde pública municipal, que nos últimos anos avançou na ampliação de exames, fortalecimento da regulação, expansão da atenção especializada e aumento da capacidade de atendimento hospitalar.