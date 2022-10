População de Cabo Frio escolhe Bolsonaro, Castro, Romário, Dr. Serginho e Soraya Santos

Cabo Frio definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Cabo Frio.

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do RJ, Cláudio Castro, do PL, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 61,86% dos votos para a Presidência (75.184 votos), enquanto Lula foi a escolha de 30,93% dos eleitores (37.586 votos) do município.

Para o cargo de governador, Cláudio Castro recebeu 69,50% dos votos (76.950 votos) entre os eleitores de Cabo Frio.

O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com 19,87% (22.000 votos).

Para o Senado, Romário liderou as escolhas do município, com 41916 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Soraya Santos foi a mais votada pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 7603 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 38049 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em Cabo Frio teve 23,23% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Cabo Frio:

Presidente da República – votação em Cabo Frio

Jair Bolsonaro (PL): 75.184 votos (61,86%)

Lula (PT): 37.586 votos (30,93%)

Simone Tebet (MDB): 4.191 votos (3,45%)

Ciro Gomes (PDT): 3.393 votos (2,79%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 467 votos (0,38%)

Felipe D Avila (Novo): 385 votos (0,32%)

Léo Péricles (UP): 158 votos (0,13%)

Padre Kelmon (PTB): 69 votos (0,06%)

Sofia Manzano (PCB): 46 votos (0,04%)

Constituinte Eymael (DC): 28 votos (0,02%)

Vera (PSTU): 25 votos (0,02%)

Brancos – 1,35%

Nulos – 2,20%

Governador – votação em Cabo Frio

Cláudio Castro (PL): 76.950 votos (69,50%)

Marcelo Freixo (PSB): 22.000 votos (19,87%)

Rodrigo Neves (PDT): 6.548 votos (5,91%)

Paulo Ganime (Novo): 4.421 votos (3,99%)

Juliete (UP): 556 votos (0,50%)

Cyro Garcia (PSTU): 118 votos (0,11%)

Eduardo Serra (PCB): 110 votos (0,10%)

Luiz Eugênio (PCO): 14 votos (0,01%) *candidatura anulada – candidato recorre

Brancos – 5,19%

Nulos – 6,43%

Senador – votação em Cabo Frio

Romário (PL): 41916 votos (38,32%)

Daniel Silveira (PTB): 23644 votos (21,61%) *candidatura anulada – candidato recorre

Clarissa (UNIÃO BRASIL): 15232 votos (13,92%)

Alessandro Molon (PSB): 15180 votos (13,88%)

Andre Ceciliano (PT): 8515 votos (7,78%)

Cabo Daciolo (PDT): 3700 votos (3,38%)

Prof. Helvio Costa (DC): 324 votos (0,30%) *candidatura anulada – candidato recorre

Bárbara Sinedino (PSTU): 261 votos (0,24%)

Raul (UNIDADE POPULAR): 240 votos (0,22%)

Sued Haidar (PMB): 194 votos (0,18%)

Itagiba (Avante): 141 votos (0,13%)

Hiran Roedel (PCB): 33 votos (0,03%)

Antonio Hermano (PCO): 12 votos (0,01%) *candidatura anulada – candidato recorre

Brancos – 5,96%

Nulos – 6,72%

Os 10 deputados federais mais votados em Cabo Frio

Soraya Santos (PL): 7603 votos (6,63%)

Glaidson Acácio (DC): 6883 votos (6,00%) *candidatura anulada – candidato recorre

Jefferson Vidal (PODEMOS): 6586 votos (5,74%)

Aquiles Barreto (PSD): 6525 votos (5,69%)

Carol Midori (PROGRESSISTAS): 4203 votos (3,67%)

Max (PROS): 3884 votos (3,39%)

Otoni de Paula (MDB): 3484 votos (3,04%)

General Pazuello (PL): 3394 votos (2,96%)

Davi Souza (PDT): 3051 votos (2,66%)

Thiago Vasconcelos (Avante): 2840 votos (2,48%)

Brancos – 4,37%

Nulos – 4,10%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Cabo Frio