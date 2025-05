O Porto da Barra, em Búzios, realiza no próximo dia 17 de maio uma atividade esportiva aberta ao público: aulas gratuitas de introdução à prática da canoa havaiana. Os participantes terão a oportunidade de experimentar a modalidade em um cenário único, durante o pôr do sol na Praia de Manguinhos.

Serão oferecidas duas sessões, às 15h e às 16h, com limite máximo de 12 pessoas por aula. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram @portodabarrabuzios.