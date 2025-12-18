Pular para o conteúdo

Posto Integrado de Segurança Pública é inaugurado em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
IMG_6266

Foi inaugurado nesta quarta-feira (17) o Posto Integrado de Segurança Pública no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande. O novo espaço, moderno e estrategicamente localizado, foi projetado para oferecer mais agilidade no atendimento, ampliar a presença das forças de segurança e garantir respostas rápidas no combate à criminalidade, reforçando a sensação de segurança para moradores e comerciantes do local.

O Posto integra as ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública, com investimentos em estrutura, tecnologia e valorização dos profissionais que atuam na área. A iniciativa visa aproximar ainda mais o poder público da população, garantindo um atendimento mais eficiente e preventivo.

Veja também

IMG_6264

Arraial do Cabo está em clima de Natal

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

image (19)

Grupo Salineira conquista novas certificações internacionais e reafirma compromisso com qualidade, ética, transparência e mobilidade urbana

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.