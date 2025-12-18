Posto Integrado de Segurança Pública é inaugurado em Iguaba Grande

Foi inaugurado nesta quarta-feira (17) o Posto Integrado de Segurança Pública no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande. O novo espaço, moderno e estrategicamente localizado, foi projetado para oferecer mais agilidade no atendimento, ampliar a presença das forças de segurança e garantir respostas rápidas no combate à criminalidade, reforçando a sensação de segurança para moradores e comerciantes do local.

O Posto integra as ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública, com investimentos em estrutura, tecnologia e valorização dos profissionais que atuam na área. A iniciativa visa aproximar ainda mais o poder público da população, garantindo um atendimento mais eficiente e preventivo.