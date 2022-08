Praça da Boca do Mato, em Cabo Frio, recebe evento “Hora do Mamaço” 

Secretaria Municipal de Saúde, será voltada para o apoio e incentivo à amamentação. Durante a ação, que contará com a participação das Estratégias de Saúde da Família (ESF) da Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), as participantes serão capacitadas com informações sobre o aleitamento materno e sua importância.

A ação cabo-friense marca ainda o início do Agosto Dourado, mês da Campanha Mundial de Conscientização sobre o Aleitamento Materno. Criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Agosto Dourado reforça e incentiva a prática da amamentação. Para que as lactantes possam comparecer, e levar os filhos, caso tenham, o evento terá também distribuição de pipoca, algodão doce e pula-pula para as crianças.

AGOSTO DOURADO

Criado em 1992, a campanha mundial utiliza a cor dourada como símbolo em alusão ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Considerado o alimento perfeito para os bebês, o leite materno é um forte aliado na prevenção às doenças infecciosas, reforço ao sistema imunológico e resistência às doenças, entre outros benefícios. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os seis meses de vida.